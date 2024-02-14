شكرا لقرائتكم خبر عن السيدتان انتصار السيسى وأمينة أردوغان تزوران غرفة عمليات "حياة كريمة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" جانبًا من زيارة اليوم لغرفة عمليات "حياة كريمة" بصحبة السيدة أمينة أردوغان ولقاء عدد من شباب وشابات مصر الكرام المخلصين.

وقالت السيدة انتصار السيسى: "كانت سعادتي بالغة لما حققوه من نجاح وبذل الجهد في قطاع الحماية الاجتماعية ونؤكد أننا معكم وداعمين لكم".