شكرا لقرائتكم خبر عن تقلوا الهدوم.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة وتوجه 3 نصائح عاجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة وحتى السبت المقبل وفرص سقوط الأمطار.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه بداية من اليوم شهدت البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة لتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، مضيفة أن أمطار اليوم بشكل متفاوت ومتفرق في معظم محافظات الوجه البحري وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ولفتت إلى أن عدة محافظات تشهد الآن سقوط أمطار متفاوتة الشدة في مطروح والإسكندرية والبحيرة والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ ومناطق من الدقهلية وبورسعيد ودمياط والمنوفية والغربية ومدن القناة وشمال الصعيد، محذرة من استمرار سقوط الأمطار غدا الخميس على هذه المحافظات تكون متوسطة إلى غزيرة أو خفيفة إلى متوسطة أو خفيفة.

وأشارت إلى أن غدا الخميس يشهد ذروة التقلبات الجوية ومتوقع سقوط أمطار على كافة الأنحاء وزيادة كميات الأمطار لتكون غزيرة مع حبات البرد ومزيد من الانخفاض في درجات الحرارة لا سيما في محافظات الوجه البحري مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، مضيفة أن ذروة التقلبات الجوية تستمر حتى الجمعة بكميات أمطار أقل من الخميس، مع نشاط رياح مثير للرمال والأتربة في الأماكن المفتوحة.

وحذرت الدكتورة منار غانم، المواطنين في محافظات مطروح والإسكندرية والبحرية وكفر الشيح والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ من سقوط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد، كما أن كميات الأمطار في المحافظات الداخلية لن تكون قليلة ستكون أمطار متوسطة ورعدية على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وبعض المناطق من شمال سيناء وجنوب سيناء ويمكن أن تصل لحد السيول في بعض المناطق بجنوب سيناء وخليج العقبة وشمال محافظة البحر الأحمر، مضيفة أن تحسن الأحوال الجوية سيكون اعتبارا من السبت المقبل في شمال البلاد ومعظم المحافظات.

وأهابت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بالمواطنين ضرورة الابتعاد عن المباني المتهالكة وأعمدة الإنارة والقيادة بحذر وبهدوء غدا لسوء الأحوال الجوية، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، لافتة أن محافظتي الإسكندرية ومطروح قررت تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية.