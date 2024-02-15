شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الدراسة فى محافظة مطروح غدًا بسبب تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعطيل الدراسة غدا الخميس، بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية، حرصا على سلامة الطلاب، وذلك نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأن تشهد محافظة مطروح والسواحل الشمالية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وشهدت مدينة مرسى مطروح، وعدد من مناطق المحافظة هطول أمطار خفيفة، مع انخفاض في درجات الحرارة، ويأتي ذلك في ظل رفع محافظة مطروح لحالة الطوارئ، للتعامل مع آثار التقلبات الجوية، المتوقع خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الساعات الماضية، أجواء شتوية غائمة معتدلة مائلة للدفء نهاراً، على كافة الأنحاء، قبل أن يتحول الطقس إلى مائل للبرودة على كافة الأنحاء خلال فترة المساء، وتكاثر السُحُب وسقوط الأمطار، وتسجل درجات الحرارة الصغرى 8 درجات والعظمى 18 درجة مئوية، مع نشاط لتيارات الهواء التي تزيد الإحساس بالبرودة.

وتتكاثر السُحُب الخفيفة والمتوسطة، مع تزايد فرص سقوط الأمطار خلال فترة الليل، وزيادة الشعور بالبرودة، خاصة في ظل تيارات الهواء البارد في المناطق الشاطئية والمفتوحة، وزيادة الإحساس بانخفاض الحرارة أكثر من الدرجات الحقيقة.

وتعد هذه أجواء مبهجة لأهالي مطروح، الذين يتمنون سقوط أمطار الخير، التي تعد المصدر الرئيسي للحياة والزراعة لسكان المناطق الصحراوية، الذين ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.

يأتي ذلك بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ على مستوى المحافظة، وانتشار فرق الطوارئ بالمناطق المختلفة، حيث أعلنت محافظة مطروح، عن رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار، وإزالة تجمعات المياه، من المناطق المختلفة، أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن والحماية المدنية.