شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى بعد زيارة الهلال الأحمر بصحبة قرينة أردوغان: صرح عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، والسيدة أمينة أردوغان، قرينة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مؤسسة الهلال الأحمر المصري. وقالت السيدة انتصار السيسى عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك": "أود أنّ أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجميع القائمين على هذا الصرح العظيم على لما يقدمه من مساعدات وإغاثات إنسانية".

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