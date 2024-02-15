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السيدة انتصار السيسى بعد زيارة الهلال الأحمر بصحبة قرينة أردوغان: صرح عظيم

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القاهرة - سامية سيد - زارت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، والسيدة أمينة أردوغان، قرينة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مؤسسة الهلال الأحمر المصري.

 

وقالت السيدة انتصار السيسى عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك": "أود أنّ أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجميع القائمين على هذا الصرح العظيم على لما يقدمه من مساعدات وإغاثات إنسانية".

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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