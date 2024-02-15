شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية بمحطات معالجة الصرف الصحى بكفر الواصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز أطفيح، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

شملت الجولة تفقد مشروع محطة معالجة رفع مياه الصرف الصحي، كفر الواصلين، ومحطات رفع الصرف الصحي الرئيسية كفر الواصلين والفرعية كفر الواصلين والرئيسية القبابات، وذلك لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.

ووجه النائب بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية داخل محطات الصرف الصحي تمهيدًا لدخولهم الخدمة الفعلية لتحسين وتطوير مستوى معيشة أهالينا بمركز أطفيح.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية محمود فؤاد رئيس مركز أطفيح، وأنور معوض المشرف على مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وعادل شلبي المشرف العام على قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياه الجيزة، ومحمود عبد المهدي مدير عام الصرف الصحي بالصف وأطفيح، ونجلاء فتحي مصطفى مدير إدارة الصرف الصحي بأطفيح، ومسؤولي شركة كهرباء جنوب القاهرة ومسؤولي المكاتب الاستشارية والشركات المنفذة للأعمال.