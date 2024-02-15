شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: مستشفيات رفح الفلسطينية مكتظة ويوجد نقص فى الإمدادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ريك بيبيركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية، فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال مؤتمر صحفى عبر الفيديو إنه مع دخول الحرب شهرها الخامس، تشعر منظمة الصحة العالمية بقلق عميق إزاء الكارثة التي لا يمكن تصورها والتي يمكن أن يسببها التوسع المحتمل للعمليات العسكرية في رفح. وفي الوقت الحالي، هناك 1.5 مليون شخص محشورون هناك وليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه. الخوف والذعر يسيطران على المجتمع، ويظهر ذلك على وجوه الجميع. في كل مكان يذهب إليه فريقنا، يكون لدى الناس نفس السؤالين: ماذا يمكننا أن نفعل، وأين نذهب؟

ونحذر من أن موجة جديدة من النزوح والإصابات الإضافية سيكون لها عواقب وخيمة على صحة الناس وسلامتهم العقلية وستزيد من عبء الصدمة على النظام الصحي المتعثر بالفعل - مما سيدفعه إلى حافة الانهيار.

وفي الوقت الحالي، لا يوجد سوى ثلاثة مستشفيات تعمل جزئيًا في رفح، تكملها ثلاثة مستشفيات ميدانية يبلغ مجموعها 450 سريرًا فقط. وهذا الرقم يتضاءل مقارنة بالاحتياجات.

وقال إن المستشفيات مكتظة ونقص الإمدادات. و العاملون في مجال الصحة منهكون، والعديد منهم معزولون عن عائلاتهم. ويقول البعض إن عائلاتهم لا تتلقى تحديثات بشأن سلامتهم إلا من الأخبار.

وتستمر القيود المتكررة على الوصول والرفض في عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها سكان غزة بشدة. إن منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة، ولكننا بحاجة إلى ضمانات مستدامة للوصول والسلامة. وبدون ذلك، فإن العمليات الإنسانية، التي تكافح بالفعل من أجل البقاء على قدميها، يمكن أن تتوقف.

منذ نوفمبر إلى 9 فبراير ، تم تسهيل حوالي 40% من بعثات منظمة الصحة العالمية إلى الشمال. أما الباقي فقد تم رفضه أو إعاقته أو تأجيله. وقد تم تسهيل حوالي 45% منها إلى الجنوب. وحتى لو لم يتم التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، فإن هناك حاجة ماسة إلى ممرات إنسانية لمواصلة تقديم المساعدات الحيوية.

وتؤدي الهجمات المستمرة على مرافق الرعاية الصحية إلى تفاقم الأزمة. ومنذ 7 أكتوبر، قامت منظمة الصحة العالمية بتوثيق 378 هجومًا في قطاع غزة. ولا يزال حوالي 70 عاملاً صحياً رهن الاحتجاز. وتشعر منظمة الصحة العالمية بقلق بالغ بشأن سلامتهم ورفاههم.

إن الوضع المتطور في مجمع ناصر الطبي مثير للقلق. وبحسب ما ورد فإن المستشفى محاصر منذ 6 فبراير، وقد قُتل ما لا يقل عن عشرة مدنيين. وقد تم هدم البوابة الشمالية للمستشفى وتدمير مستودعات الإمدادات والمعدات فيه بسبب الأعمال القتالية. وطُلب من المدنيين الذين يحتمون بالمستشفى الإخلاء. وبحسب ما ورد يوجد حوالي 402 مريضًا بالداخل. لا يزال الوصول إلى المستشفى معوقًا، ولا يوجد ممر آمن للمحتاجين. لقد تم رفض بعثتين لمنظمة الصحة العالمية في الأيام الأربعة الماضية وفقدنا الاتصال بالعاملين في المستشفى. زيارتنا الأخيرة لناصر كانت في 29 يناير. لقد رأينا من قبل كيف يمكن لحرمان المستشفيات من الموارد والوصول إليها أن يوقف الخدمات المنقذة للحياة. يعتبر ناصر العمود الفقري للنظام الصحي في جنوب غزة. يجب أن تكون محمية. ويجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية. ويجب حماية المستشفيات حتى تتمكن من أداء وظيفتها المنقذة للحياة. ويجب ألا يتم عسكرتهم أو مهاجمتهم.

وأضاف ، إن هناك 11 مستشفى فقط تعمل بشكل جزئي (5 في الشمال، 6 في الجنوب)، 3 تعمل بشكل طفيف و22 لا تعمل. جميع المستشفيات تفتقر إلى الإمدادات.

في مستشفى غزة الأوروبي، التقى فريقنا بفتاة تبلغ من العمر 7 سنوات بحاجة إلى الإخلاء الطبي. وكانت تعاني من حروق بنسبة 75%، ولم تتمكن من الحصول على مسكنات الألم بسبب عدم توفر المورفين والمسكنات في المستشفى.

وفي مستشفى الأقصى، لم يتمكن 20-30% من المرضى من الخروج لأنه لم يكن لديهم مكان آمن يذهبون إليه. كما أبلغ العاملون في مجال الصحة فريقنا أن العديد من المرضى خضعوا لعمليات بتر غير ضرورية حيث لا يمكن إحالتهم لإجراء عمليات جراحية متخصصة خارج غزة. وبحسب وزارة الصحة، فقد تم إجراء ما لا يقل عن 1500 عملية بتر أطراف في غزة منذ بداية الحرب.

واكد ، إن هناك حاجة إلى نقل منظم وآمن ومستدام للمرضى إلى مصر وربما إلى مواقع أخرى عبر مصر. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 8000 شخص يحتاجون إلى تحويلات طبية خارج غزة - 6000 منهم مرتبطون بإصابات الحرب و2000 مرتبطون بحالات طبية أخرى. منذ بداية الحرب، تم تحويل 1243 مريضًا فقط خارج غزة (798 جريحًا و445 مريضًا)، بالإضافة إلى 1025 مرافقًا.