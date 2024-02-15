شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات مهمة من الزراعة للمزارعين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى 7 توصيات مهمة للمزارعين، خلال الفترة الحالية من التقلبات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل المنزرعة بها.





وفى التقرير التالى نتعرف على التوصيات..

1- القمح وخصوصاً المنزرع في أول هاتور "النصف الأول من نوفمبر" تعدى "عمر 90 يوما" وطرد ودخل في مرحلة الطرد، هيبدأ سنابله تتقل بالتالي يوجد حرص شديد عند الري ألا يكون فيه نشاط للرياح في نفس يوم الري بالإضافة إلى ضرورة مكافحة حشرات المّن لأن ده وقت والفحص الدقيق والشديد لظهور أي بثرات للصدأ خاصة على الأصناف المنزرعة في وجه بحري ومخالفة للخريطة الصنفية "جميزة 11 – سدس 12".

- الإجراء: الري يكون بحساب شديد ومراعاة البعد عن الأيام اللى فيها نشاط للرياح وإضافة من 10 -15 كجم سلفات بوتاسيوم مع اقرب رية بنظام البرميل على راس الحوض والرش ضد المن بالمواد اسيتامبريد مع لمبادا 5 % ويكون الرش بعد الظهر.

- الرش ضد الصدأ الأصفر عند ظهور ولو حتى بثرة واحدة للصدأ بالمواد الفعالة بروبيكونازول أو كريسوكزيم ميثيل ويكون الرش بحجم محلول رش كبير يعني 400 لتر للفدان و بالماتور الكبير ويكون الرش على شكل شمسية فوق مستوى النباتات ،مع تكرار الرشة بعد 7-10 أيام.

2- في أعقاب المنخفضات الجوية الشتوية القوية تبدأ الشبورة الكثيفة في التكوين صباحاً "رطوبة وندى غزير صباحا" يعني انخفاض في معدلات الامتصاص ونحن نحتاج زيادة الامتصاص لتعويض الخسائر فى النمو .

- الإجراء: الري لمعظم المحاصيل يكون لفترة قصيرة وعلي فترات متقاربة "10 الي 15 دقيقة تنقيط للاشجار واقل من ساعة للخضر" والغمر علي الحامى في خلال الـ10 أيام القادمين مع إضافة حامض فسفوريك مع الري (4-5 لتر للتنقيط ، 8-9 لتر للغمر) و سحب مبيد للاعفان يحتوى على اى من المواد الفعالة: ازوكسي استروبين - فلوتولانيل - بينزيميدازول .

3- التذبذب الكبير بين حرارة الليل والنهار أو ما بين الأيام فى اقصى مستوى وخاصة فى الصعيد والمناطق المفتوحة ورغم أنه مهم لبعض المحاصيل مثل الكنتالوب والخيار والطماطم والباذنجان والبسلة والفول والخرشوف والفراولة والشمر إلا أنه جاي بعض موجة ارتباك كبيرة.

الإجراء: التغذية بالمركبات والعناصر "السهلة" فقط ذات الأعراض المتعددة "تغذية..وقاية " مثل منقوع السوبر فوسفات مع سلفات البوتاسيوم بالتبادل مع الرش بالبوتاسيوم فوسفيت والماغنسيوم فوسفيت بمعدل 3 سم للتر.

4- الرياح القوية المحملة بالرمال والأتربة تسببت في كمية جروح كبيرة جدا ومع وجود نباتات مجهدة يكون مدخل كبير للإصابة بالفطريات أن اختيارية التطفل.

الإجراء: الرش الوقائي ببعض المبيدات النحاسية بالتبادل مع الكبريت الميكروني فقط و لو كانت النباتات فى مرحلة التزهير "فراولة فول بسلة " يتم اضافة مانكوزيب حتى يقلل من تأثير النحاس .

5- على الرغم من مشاكل انخفاض الحرارة على نمو وحالة المزروعات الا انها تكون مناسبة للتحجيم الجيد للمحاصيل الأرضية "البطاطس الشتوية - البصل المبكر - الثوم - البنجر".

الإجراء: يمكن استخدام واحد أو أكثر من الاجراءات التالية:

أ-الرش نترات البوتاسيوم بمعدل 2 كجم رشاً للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة مرتين ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 20 الى 25 سم للفدان علي 300 لتر ماء للفدان .

ب- الرش بمركبات البورون (11-14%) وأفضل ميعاد لاستخدام البورون رشاً علي الأوراق يكون قبل حصاد المحصول بحوالي 20 يوم على الأكثر ، ويمكن رشه بمعدل 1.5 سم لكل لتر مياه ويمكن خلطه مع مركب الكي تي اي KTS بمعدل لتر للفدان .

ج- الرش بمركب ميبكوات الكلورايد 25% بمعدل 100 مل لكل 300 لتر ماء .

6- يشتكى كثير من مزارعى الفول خصوصا المبكر ان الزرع لايعقد و يحدث تساقط للزهر (بينفل) كتير وطبعا السبب الرئيسي هو التقلبات الحادة في المناخ فى سواء زيادة الفرق بين حرارة الليل والنهار وبين الايام (التذبذبات الحرارية) وأحيانا زيادة الرطوبة سواء الحرة والارضية او الرطوبة الجوية وهبوب الرياح الباردة مرة والرطبة مرات .

الإجراء: يمكن استخدام واحد أو أكثر من الاجراءات التالية:

أ-التوقف عن التسميد الازوتى تماماً .

ب-تقليل أو وقف الري ( تصويم) .

ج- اضافة 4 -5 لتر حامض فسفوريك مع الري لمدة ريتين متتاليتين لو الري بالتنقيط أو الرش بعالي الفسفور (ماب) بمعدل 2 ك للفدان .

د-الرش صباحا بالمخلوط التالي ( 400 جم طحالب بحرية + 500 جم عناصر عالى الماغنسيوم والمنجنيز والحديد + 25 سم سيتوكينين / 300 لتر ماء للفدان) يليها رشة بالكالسيوم بورون بمعدل 1.5 – 2 سم للتر أو 3 لتر حقناً مع مياه الري (منفرد)

7- النباتات الطبية العطرية التى دخلت مرحلة التزهير "يانسون – كسبرة – شمر – كمون "مبكر" المجموع الخضري "قش" غير قوي وابراج تزهير متواضعة ووجود بعض المشاكل سواء اصابات مكثفة بالتربس وبدايات اصابة بالمن ، وبعض الحقول (الكمون) بها نسبة من الذبول الفيوزاريومي ( الشلل) .

الإجراء: يجب اتباع برنامج شامل للتغذية ومكافحة الافات والامراض

1- اليانسون – الكسبرة – الشمر - الكمون المبكر ، اللى بدأ تزهير يتم الرش ضد التربس بالمواد اسيتامبريد مع لمبادا 5 % بدون خلط ويكون الرش بعد الظهر.

2- بعد 5 أيام يتم الرش بعالي الفسفور مع متوازن بمعدل 1 ك لكل منهما.

3 -بمجرد تكامل التزهير يتم الرش بمركب البورون موليبدنيوم بالتبادل مع الكالسيوم بورون بمعدل 1 لتر للفدان .

4 -بعد اسبوعين من هذه الرشة يتم الرش بنترات البوتاسيوم مع عالي الماغنسيوم (لتر ونصف لكل منهما) والسيتوكينين 4% بمعدل 25 سم / للفدان .

5 - الكمون المتأخر تكون الرشة الأولى 1.5 ك متوازن 19: 19:19 مع عالي ماغنسيوم نصف ك بالاضافة 25 والسيتوكينين 4% .