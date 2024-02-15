شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تستخرج شهادة بيانات عن منشأة سكنية أو تجارية.. المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب استخراج شهادة بيانات عن منشأة سكنية أو تجارية، وذلك ضمن عشرات الخدمات المهمة التى تقدمها للمواطنين، منها: (استخراج شهادة بموقف عقار – استخراج شهادة بإتمام أعمال الترميم أو الهدم – الحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية).

ويمكن للراغبين في استخراج شهادة بيانات عن منشأة سكنية أو تجارية في الجيزة من المركز التكنولوجي، الحصول على الخدمة بتقديم الأوراق والمستندات التالية..

- صورة المستند الدال على شخصية مقدم الطلب والأصل للاطلاع.

- المستند المؤيد لصفة مقدم الطلب للاطلاع.

- توكيل رسمي من المالك/المالكين في حالة الوكالة، عقد الإيجار حال تقديم الطلب من مستأجر، كما يقدم الخطاب الموجه من إحدى الجهات الرسمية في حالة طلب الشهادة لإحدى هذه الجهات.

- الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.

يُذكر أنه جارى إنشاء مركز خدمات مصر بهضبة الأهرام بحي الهرم لتطوير وتقديم الخدمات الحكومية المجمعة للمواطنين، حيث سيسهم المركز في تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها على أعلى مستوى من الجودة والتيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد يجمع كل الخدمات كبديل للانتقال بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة.