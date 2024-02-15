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تعرف على أهم التوصيات الفنية لمحصول بنجر السكر

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر فبراير. 

 

‎وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث المحاصيل السكرية فى الآتى..

 

 

العروة المبكرة - أغسطس

 

1- استمرار فطام المساحات المقرر حصادها فى هذا الشهر لمدة 20-25 يوما حسب نوع التربة. 

 

2- عند الحصاد يتم التقليع اليدوي أو بالجرار وتنظيف الجذور من الطين العالق والعرش والأجزاء الخضراء – ثم تكوم ليتم شحنها للشركة وإذا تأخر التوريد تغطى بالعرش لحين توريدها. 

 

3- ضرورة التخلص من الأوراق المصابة بالسركسبورا بالحرق خارج الحقل أو تغذيه المواشي عليها أو عمل سيلاج اخضر منها. 

 

4 – حرثها أو تركها بالأرض حتى لا تكون مصدر مستمر للعدوى بالمرض.

 

 

العروة المتوسطة - سبتمبر

 

1- مداومة الانتظام في الري على الحامي والصرف السريع حتى لاتحدت أعفان بالجذور. 

 

2- التخلص من الاوراق المصابة بالسركسبورا وذبابة البنجر وحرقها خارج الحقل .

 

3- متابعه الإصابات الحشرية والمرضية.

 

 

العروة المتأخرة - أكتوبر ونوفمبر

 

1- الانتظام في عملية الري وأن يكون على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات حتى لا تصاب الجذور بالعفن. 

 

2- يمكن الرش ببعض العناصر خاصة البورون الذي يسهل انتقال السكر بالنبات فترش النباتات بالبوراكس بمعدل 0.5-1 كيلو جرام للفدان وخاصتا إذا ظهرت اعراض نقص البورون على النبات مثل تشقق أعناق الأوراق وظهور القلب الأسود الأجوف وموت القمة النامية. 

 

3- متابعة الإصابات الحشرية والمرضية. 

 

4- التخلص من الأوراق المصابة بالسركسبورا وذبابة البنجر وحرقها خارج الحقل.  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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