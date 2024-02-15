شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية لمحصول بنجر السكر والان مع تفاصيل الخبر
وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث المحاصيل السكرية فى الآتى..
العروة المبكرة - أغسطس
1- استمرار فطام المساحات المقرر حصادها فى هذا الشهر لمدة 20-25 يوما حسب نوع التربة.
2- عند الحصاد يتم التقليع اليدوي أو بالجرار وتنظيف الجذور من الطين العالق والعرش والأجزاء الخضراء – ثم تكوم ليتم شحنها للشركة وإذا تأخر التوريد تغطى بالعرش لحين توريدها.
3- ضرورة التخلص من الأوراق المصابة بالسركسبورا بالحرق خارج الحقل أو تغذيه المواشي عليها أو عمل سيلاج اخضر منها.
4 – حرثها أو تركها بالأرض حتى لا تكون مصدر مستمر للعدوى بالمرض.
العروة المتوسطة - سبتمبر
1- مداومة الانتظام في الري على الحامي والصرف السريع حتى لاتحدت أعفان بالجذور.
2- التخلص من الاوراق المصابة بالسركسبورا وذبابة البنجر وحرقها خارج الحقل .
3- متابعه الإصابات الحشرية والمرضية.
العروة المتأخرة - أكتوبر ونوفمبر
1- الانتظام في عملية الري وأن يكون على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات حتى لا تصاب الجذور بالعفن.
2- يمكن الرش ببعض العناصر خاصة البورون الذي يسهل انتقال السكر بالنبات فترش النباتات بالبوراكس بمعدل 0.5-1 كيلو جرام للفدان وخاصتا إذا ظهرت اعراض نقص البورون على النبات مثل تشقق أعناق الأوراق وظهور القلب الأسود الأجوف وموت القمة النامية.
3- متابعة الإصابات الحشرية والمرضية.
4- التخلص من الأوراق المصابة بالسركسبورا وذبابة البنجر وحرقها خارج الحقل.
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