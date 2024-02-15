شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية لمحصول بنجر السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر فبراير.

‎وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث المحاصيل السكرية فى الآتى..

العروة المبكرة - أغسطس

1- استمرار فطام المساحات المقرر حصادها فى هذا الشهر لمدة 20-25 يوما حسب نوع التربة.

2- عند الحصاد يتم التقليع اليدوي أو بالجرار وتنظيف الجذور من الطين العالق والعرش والأجزاء الخضراء – ثم تكوم ليتم شحنها للشركة وإذا تأخر التوريد تغطى بالعرش لحين توريدها.

3- ضرورة التخلص من الأوراق المصابة بالسركسبورا بالحرق خارج الحقل أو تغذيه المواشي عليها أو عمل سيلاج اخضر منها.

4 – حرثها أو تركها بالأرض حتى لا تكون مصدر مستمر للعدوى بالمرض.

العروة المتوسطة - سبتمبر

1- مداومة الانتظام في الري على الحامي والصرف السريع حتى لاتحدت أعفان بالجذور.

2- التخلص من الاوراق المصابة بالسركسبورا وذبابة البنجر وحرقها خارج الحقل .

3- متابعه الإصابات الحشرية والمرضية.

العروة المتأخرة - أكتوبر ونوفمبر

1- الانتظام في عملية الري وأن يكون على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات حتى لا تصاب الجذور بالعفن.

2- يمكن الرش ببعض العناصر خاصة البورون الذي يسهل انتقال السكر بالنبات فترش النباتات بالبوراكس بمعدل 0.5-1 كيلو جرام للفدان وخاصتا إذا ظهرت اعراض نقص البورون على النبات مثل تشقق أعناق الأوراق وظهور القلب الأسود الأجوف وموت القمة النامية.

3- متابعة الإصابات الحشرية والمرضية.

4- التخلص من الأوراق المصابة بالسركسبورا وذبابة البنجر وحرقها خارج الحقل.