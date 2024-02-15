شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الإعلامى محمود المسلمى كبير المذيعين بهيئة الإذاعة البريطانية فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للإعلامى المصرى محمود المسلمى، كبير المذيعين لعقود بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي العربية وإذاعة صوت العرب، منذ قليل، نبأ وفاته فى لندن، موضحة أن موعد الجنازة ومكان الدفن سيتم تحديده لاحقا.