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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الإعلامى محمود المسلمى كبير المذيعين بهيئة الإذاعة البريطانية فى لندن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للإعلامى المصرى محمود المسلمى، كبير المذيعين لعقود بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي العربية وإذاعة صوت العرب، منذ قليل، نبأ وفاته فى لندن، موضحة أن موعد الجنازة ومكان الدفن سيتم تحديده لاحقا.
يذكر أن الإعلامى الراحل محمود المسلمي، كبير المذيعين لعقود بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي العربية وإذاعة صوت العرب وإذاعة سلطنة عمان و الإذاعة المصرية ورائد التدريب الإذاعى في المنطقة العربية و زوج الإعلامية والصحفية عزة الزفتاوي بهيئة الإذاعة البريطانية سابقاً والمذيعة بإذاعة الشباب و الرياضة سابقاً ومراسلة قناة الأخبار بالإذاعة المصرية.
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