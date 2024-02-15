شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: سيطرة المنخفض الجوي على شمال البلاد وأمطار متفاوتة الشدة بعدة مناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية يشير إلى استمرار سيطرة المنخفض الجوى على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وتستمر هذه الأجواء خلال فترات الليل اليوم الخميس، لنصل بذلك إلى ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، موضحة أن القاهرة الكبرى على موعد مع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا.

ويشهد اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 ، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10.