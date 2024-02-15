شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمريكى: إدارة بايدن حذرت إسرائيل من عواقب الهجوم على رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئول أمريكى لصحيفة "واشنطن بوست" إن إدارة بايدن وبعض شركائها بالشرق الأوسط يعملون على خطة شاملة لسلام دائم، وفقا لما نشرته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف المسئول الأمريكى أن خطة السلام تشمل جدولا زمنيا لإقامة دولة فلسطينية يمكن إعلانه في أقرب وقت، مؤكدا أن إدارة بايدن حذرت إسرائيل من عواقب وخيمة إذا هاجمت رفح الفلسطينية.

كما أكد أن مفتاح خطة السلام بالشرق الأوسط هو "صفقة الرهائن".