شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات شفط بجميع المحاور تحسبا لهطول اﻷمطار بالقاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
انتشرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، سيارات شفط المياه على المحاور الرئيسية، وبمطالع و منازل الكبارى بمحافظتى القاهرة والجيزة، لسحب المياه المتراكمة فى حالة سقوط أمطار على الطرق السريعة والداخلية بالمدن، حيث ستقوم سيارات تابعة لشركتى الصرف الصحى والمياه بالمحافظتين، برفع المياه وفقا لخطة الأمطار والطوارئ لمنع وقوع الحوادث.
ويتكون الصقيع علي المزروعات في وسط سيناء، كما تتكون الثلوج ليلاً علي مرتفعات سانت كاترين.
ومتوقع اليوم أمطار غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على مطروح - اسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بور سعيد على فترات متقطعة، و أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من شمال سيناء وجنوب الوجه البحري ومدن القناه ومدن خليج السويس وشمال الصعيد ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول علي مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وخليج العقبة .
كما يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.
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