شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يبحث مع نظيره البرازيلى توطيد العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بقصر الاتحادية الرئيس البرازيلى "لولا دا سيلڤا"، الذي يقوم بزيارة لمصر تتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

وصرح المستشار د.أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن المباحثات ستتناول العلاقات الثنائية المتميزة، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين، وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب، وكذلك في ضوء عضوية البلدين في مجموعة بريكس، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لهذا العام ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة.