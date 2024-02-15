شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تضع 7 محاذير لتجنب حوادث الطرق أثناء سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وضعت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من المحاذير أثناء سقوط الأمطار لتجنب الحوادث الناجمة عن انزلاق المركبة بفعل المياه التي عادة ما تغرق الطرق.
وفى هذا السياق تقدم الإدارة العامة للمرور، عدة نصائح وإرشادات لتفادى الحوادث الناجمة بسبب الأمطار، منها:
1- السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.
2- التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا.
3- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.
4- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلو متر بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلو متر يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل.
5- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كى لا تنزلق السيارة يمينا أو يسارا.
6- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينا أو يسارا فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.
7- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.
ويتكون الصقيع علي المزروعات في وسط سيناء، كما تتكون الثلوج ليلاً علي مرتفعات سانت كاترين.
ومتوقع اليوم أمطار غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على مطروح - اسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بور سعيد على فترات متقطعة، و أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من شمال سيناء وجنوب الوجه البحري ومدن القناه ومدن خليج السويس وشمال الصعيد ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول علي مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وخليج العقبة .
كما يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.
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