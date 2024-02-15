شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف ختام الأسبوع العربى للبرمجة 17 فبراير بمشاركة 14 دولة عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل مصر يوم 17 فبراير الجارى، وفود 14 دولة عربية (الإمارات – الأردن – البحرين – الكويت – اليمن – ليبيا – فلسطين – عمان – سوريا – لبنان – تونس – قطر – المغرب – الجزائر) لتكريمهم فى حفل ختام الدورة الثالثة للأسبوع العربى للبرمجة، بحضور وفود رفيعة المستوى، فضلًا عن بحث سُبل تعزيز آليات التعاون ومد جسور التواصل وتبادل الخبرات بين البلدان المُشاركة في هذا الحدث في مجالات التربية والعلوم والثقافة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – ألكسو – إيسيسكو).

وأكد الدكتور أيمن عاشور على الدور الهام للجنة الوطنية المصرية فى التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية فى مجالات التربية، والعلوم، والثقافة، مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من المُبادرات والأنشطة والبرامج والجوائز والمنح، التي تُنفذها المنظمات الدولية، والإقليمية، المعنية بالتربية والعلوم والثقافة، والعمل على تحقيق رؤية مصر 2030.

ويكون ختام الدورة الثالثة للأسبوع العربى للبرمجة، والذى تحتضنه مصر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة الأزهر الشريف، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والجمعية التونسية للمُبادرات التربوية تحت عنوان: "اللغة العربية والإبداع الرقمي".

واستهدفت هذه الدورة من الأسبوع العربي للبرمجة والتي استمر تنفيذها ما يقرب من عام، مُساعدة الطلاب، خلال المرحلة العمرية (من 6 إلى 18 سنة) وإبراز طاقاتهم وتنمية قدراتهم في مجال البرمجة والتكنولوجيات وريادة الأعمال، تمهيدًا لدخولهم السوق العالمية، وكذا توفير بيئة تعليمية مُناسبة تُساعد في تعليم أساسيات البرمجة للناشئين.

شارك في الأسبوع العربي للبرمجة في دورته الثالثة ما يقرب من 3 ملايين طالب ومعلم على مستوى الوطن العربي، وشهدت هذه الدورة مُشاركة كثيفة من قبل مصر، حيث بلغ عدد المُشاركين ما يقرب من (1350500) طالب ومعلم مصريًا.