شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ الفن والتربية بسلطنة عمان يتحدث عن أهمية الفنون فى بناء الأجيال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش مشاركته في مؤتمر اليونسكو الدولي لتعليم الثقافة والفنون المنعقد بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، التقت الخليج 365 مع الدكتور محمد العامري، أستاذ الفن والتربية بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، والعضو السابق للجنة الاستشارية لتعليم الفنون باليونسكو.

وخلال اللقاء تحدث الدكتور العامري عن أهمية هذا المؤتمر وقال إنه من المؤتمرات الهامة والأول من نوعه من حيث تركيزه على الثقافة وعلاقتها بالفنون، وأهم ما يميز هذا المؤتمر خروجه بإطار عام لتعليم الثقافة والفنون.

وأضاف؛ يعطي المؤتمر قطاعات الثقافة والفنون أهمية كبرى، وإرهاصات هذا المؤتمر لم تكن من فراغ ولكن من مؤتمرات سابقة قبل، وانعقاده في دولة عربية يعطي مؤشر لأهمية الفنون في التربية والتعليم بشكل عام.

واستكمل خلال لقاءه، الفنون أساسيات للمستقبل على أي دولة أرادت أن تضمن مستقبل للابناء لابد أن تركز على ما يسمى بالصناعات الإبداعية والبناء من الأساس من المدارس، وبالتالي تدريس الفنون يجب أن تكون أساسي وليس اختياري كما يحدث في بعض الدول.

واستمرت فعاليات مؤتمر اليونسكو العالمي لتعليم الثقافة والفنون الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك بمشاركة أكثر من 190 وزيراً للتعليم والثقافة من جميع أنحاء العالم بهدف اعتماد إطار اليونسكو لتعليم الثقافة والفنون.