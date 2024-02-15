شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تنشر جهودها فى تمكين المرأة خلال عامى 2023 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف، جهودها في اهتمامها بالمرأة وحرصها على الإسهام الجاد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي وكذلك الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فقد قامت الوزارة بالعديد من الفعاليات والأنشطة خلال عام 2023 / 2024م، بهدف تحسين أوضاع المرأة المصرية وتمكينها وبناء قدراتها لتكون داعمًا لعملية التنمية.





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