شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تكشف أسباب ظهور مرض التفحم السائب فى القمح والشعير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن بعض المزارعين يشتكون من ظهور أعراض لمرض التفحم السائب في القمح والشعير.

وأوضح فهيم أن السنابل التى حدث لها إصابة الموسم الحالى، كانت من تقاوي أصيبت الموسم الماضى "الاصابة تحدث أثناء طرد السنابل" ، وهو ما يعني أن الاصابة من التقاوي، وليست عدوى حتى لا يتم الرش بمبيدات دون داع.

وأكد فهيم أن الحقول التى يوجد فيها نسبة إصابة لا يمكن أخذ تقاوى منها للموسم القادم.

وأوضح فهيم تفاصيل المرض:

1-من السهل جدا تشخيص هذا المرض عند طرد السنابل، حيث أن جميع مكونات السنبلة الحية يتم استبدالها بكتل من جراثيم الفطر السوداء ومن السهل جدا رؤية هذه السنابل.

2- نظر لسهولة ملاحظة السنابل المصابة في مرحلة طرد السنابل فإن ترك هذه السنابل يمثل خطورة بالغة ويجب التخلص منها فورا حتى لو كانت موجودة بأعداد قليلة في الحقل.





طرق المكافحة:1- زراعة أصناف مقاومة.

2- زراعة التقاوي السليمة المأخوذة من حقول لم تظهر بها الإصابة.

3- المرور في الحقول وقت طرد السنابل وجمع السنابل المصابة في أكياس من الورق باحتراس حتى لا تنتشر الجراثيم ثم تعدم هذه السنابل.

4- يتم علاج المرض باستخدام طريقة الماء الساخن حيث يتم نقع التقاوي في الماء على درجة الحرارة العادية لمدة 4 ساعات لينشط ميسيليوم الفطر الساكن داخل الحبة ، بعد ذلك تغمر التقاوي في ماء على درجة 52°م لمدة 10 دقائق ثم توضع على خيش حتى تجف وتزرع مباشرة، ويجب إجراء هذه العملية بدقة حتى يتم التخلص من المرض وفى نفس الوقت لا تتأثر حيوية الحبوب (قدرتها على الإنبات).