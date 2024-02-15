شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية: فحص تظلمات امتحانات الشهادة الإعدادية وإعلان النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المديريات التعليمية أنه يتم فحص تظلمات طلبة الشهادة الإعدادية على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول من قبل الكنترولات ويتم إعلان النتائج، مشيرة إلى أن أى طالب يحصل على زيادة فى الدرجات سوف يسترد رسوم التظلم وتتم إضافة الدرجات إلى مجموع الطالب النهائى.

وانتظم قرابة 25 مليون طالب فى مدارسهم في النصف الثاني من العام الدراسي 2023 - 2024، بعد إجراء عدة خطوات لضمان جودة التعليم والتأكد من صلاحية جميع مرافق المدارس، مشددة على الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، مؤكدة على استمرار عملية رصد وتسجيل غياب الطلاب يوميا والتنبيه المشدد عليهم بعدم الغياب.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أطلقت على موقعها الإلكترونى المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي: -

‏https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning

ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.