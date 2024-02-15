شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تصدر قراراً بأولوية وصف الدواء المحلى للمرضى بديلا عن المستورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الصحة والسكان قرارا رقم 44 لسنة 2024 جاء مضمونة أن يلتزم الأطباء أثناء مباشرة عملهم بكافة الجهات أو الهيئات التابعة للوزاوة أو لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات وعلى الأخص المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة بها بوصف الأدوية الضرورية للمرضى مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء المحلى وألا يتم وصف الأدوية المستوردة إلا حال عدم توافر المثيل المحلى لها.

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