شكرا لقرائتكم خبر عن اليونسكو تُعلن فتح باب التقدم لجائزة "فيليكس هوفويت" للسلام لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت منظمة اليونسكو أن جائزة فيليكس هوفويت بوانيى للسلام طُرحت منذ عام 1989، وقد سُميت باسم أول رئيس لجُمهورية ساحل العاج (كوت ديفوار) تقديرًا لجهُوده فى مجال السلام حول العالم.
وتُمنح الجائزة كل عامين، حيث تُقدر قيمتها بـ150000 دولار أمريكي، تُقسم بالتساوي بين الفائزين "بحد أقصى ثلاثة" على أن يتم اختيارهم من قِبل لجنة تحكيم دولية رفيعة المستوى.
شروط الجائزة..
- تقديم مُساهمة كبيرة في تعزيز السلام أو السعي إليه أو صونه أو الحفاظ عليه، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ودستور اليونسكو.
- تمتع المرشحين بسمعة دولية في مجال السلام.
- التزام المرشحين وعملهم في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة السلام وإنسانيتهم بغض النظر عن أي اعتبارات عرقية أو سياسية أو دينية.
كيفية التقدم للجائزة..
تُقدم الترشيحات إلى أمانة جائزة اليونسكو "فيليكس هوفويت بوانيي" باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، وذلك من خلال البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
وذلك في موعد غايته 29 فبراير 2024.
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