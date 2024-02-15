وزير المالية: الرئيس السيسي تحمل قرار الإصلاح الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الأوضاع بصفة عامة صعبة، ومنذ كورونا لم يتم الوصول إلى استقرار لكل دول العالم وأن الضغوط متتالية والعالم في حالة عدم استقرار ولايوجد تصور كامل حول الوضع ومدي استقراره خلال الفترة الحالية، موضحا أنه كانت هناك تحذيرات من الإصلاح الاقتصادي ولكن الرئيس السيسي تحمل القرار.

وأضاف خلال ندوة بجامعة النيل، الخميس، أنه يجب إعادة وضع التنمية وتوزيعها بمختلف القطاعات والشرائح وهو ما لم يتم تحقيقه حاليا في المجتمع، خاصة وأنه هناك فئة كبيرة من المجتمع كانت تعاني من نقص العديد من الخدمات وهو ما بدأت الدولة المصرية في تلاشيه خلال الفترة الماضية في إعادة النظر و الارتقاء بمستوى الخدمات.

وأشار إلى وجود نظرة محايدة للوضع الاقتصادي، وأن العجز المالي زاد بعد ثورة 2011 لأنه لم تكن هناك إيرادات كافية للتغطية، لافتا إلى أنه بعد الثورة وجدنا تحرك للعجز ونقص الاحتياطي و انخفاض معدل النمو، وخلال 2011 أصبح هناك معدل انكماش ووجدنا أن الأمور تسير في منحنى صعب.