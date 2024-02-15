شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الثانية لمسابقة عباقرة جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان بدء المرحلة الثانية لمسابقة عباقرة جامعة حلوان، والتى تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالتعليم والثقافة والاهتمام بالعباقرة والنمو التعليمي بمصر.

وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث يتم بدء التصفية الأولى بين الكليات ( التصفيات التمهيدية) يوم الأحد الموافق 2024/2/18 فى تمام الساعة العاشرة صباحا بين جميع كليات الجامعة بواقع (21) كلية لتصعيد عدد 16 كلية للمشاركة في المسابقة على مستوى كليات الجامعة.

وأكدت الإدارة العامة لرعاية الشباب ضرورة تسليم استمارات التقييم الخاصة بالطلاب الفائزين في المسابقة الداخلية بالكلية إدارة الاتحادات الطلابية وتسليم نتيجة الطلاب الفائزين من المسابقة الداخلية والصورة الشخصية بجانب صورة بطاقة لهم، بجانب حضور الفريق المشارك من الكلية ( الفائز من المسابقة الداخلية بالكلية ) بواقع (2) طالبات + 2طلاب ومنسق الانشطة بالكلية ومشرف المسابقة يوم الأحد الموافق 2024/2/18 الساعة 10 صباحا لعمل التصفيات الأولية وإجراء القرعة بين الكليات بقاعة حسن حسني بالحرم الجامعي.

وفي تصريح له قال الدكتور السيد قنديل إن مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" تأتي في إطار حرص الجامعة على استثمار طاقات الطلاب وصقل مواهبهم، مشيرًا إلى أن المسابقة تسهم فى إبراز قدرات الطلاب المختلفة.

وأضاف الدكتور قنديل "نتطلع دائمًا في جامعة حلوان لاستثمار إمكانيات طلابنا بالشكل الأمثل، ومسابقة عباقرة جامعة حلوان خطوة مهمة في هذا الاتجاه".

وتقام فعاليات المسابقة تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة، محمد جاد مدير عام رعاية الشباب، أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات، دكتورة رحمة فوزي منسق المشروع.