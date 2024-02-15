وزير الرى: الحفاظ على الطابع التاريخى والمعماري للمنشآت والأملاك التابعة للوزارة

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القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، عدة اجتماعات مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى لمحافظات أسوان وسوهاج والفيوم وقنا وأسيوط، لمتابعة حالة المنظومة المائية بهذه المحافظات في إطار متابعة الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات.

واستعرض سويلم خلال هذه الاجتماعات الموقف المائي بزمام كل إدارة مركزية ، حيث تم إستعراض الحصة المائية المخصصة لكل ادارة وآليات توزيعها وإجراءات ترشيد إستخدامها سواء من خلال متابعة موقف أعمال تطهيرات المجاري المائية (ترع ومصارف) ، وتطهير المساقي بالتنسيق مع وزارة الزراعة ، ‎وموقف صيانة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز ، فضلا عن قيام كل رئيس ادارة مركزية بإستعراض موقف أعمال تأهيل الترع (سواء داخل أو خارج مراكز مبادرة حياه كريمة) ، وموقف محطات الرفع الواقعة في نطاق الإدارات، وحصر آبار المياه الجوفية المخالفة بنطاق الإدارات وما تم إتخاذه تجاهها من إجراءات، وموقف حصر أملاك الوزارة، وحصر المخالفات والتعديات على المجارى المائية وأملاك الوزارة وما تم إتخاذه من إجراءات لإزالة هذه المخالفات بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة، سواء في داخل الموجة 22 للإزالات او خارجها.

وتم استعراض موقف مستحقات الإدارات لدى الجهات المختلفة أحد أهم محاور تلك اللقاءات، مع التأكد من مدى كفاءة إجراءات تحصيل هذه المستحقات لتحقيق مستهدفات كل إدارة طبقا للخطة الموضوعة في هذا الشأن.

وأكد سويلم على أهمية تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي - منشور رقم (9) - وقيام رؤساء الإدارات المركزية بإعتماد تشكيل لجان الإختيار بالادارات بنطاق المحافظة، وكذا الإلتزام بمعايير إختيار المتميزين وإعتماد نتيجة تلك اللجان قبل إرسالها للقطاعات والجهات المختصة والتأكد من عمل لجان الشكاوي ومراجعة أعمالها وموقف حسم شكاوي صرف الربع السابق، مشددا على أن تلك المكافاة تمثل أداة من أدوات كل قيادة بالوزارة لتحفيز العاملين على بذل قصارى جهدهم بما يعود بالنفع على منظومة العمل بالوزارة، حيث أكد رؤساء الإدارات المركزية على شكر السادة العاملين الحاصلين على تلك المكافأة للسيد الوزير، وانها أصبحت عامل مشجع وأداة تنافسية بين كافة العاملين للحصول عليها .

وفي اطار حوكمة إدارة المنظومة المائية فقد شددسويلم على سرعة تحديث قواعد البيانات المختلفة سواء (معدات - سيارات - تطهيرات - تحصيلات - صيانة البوابات) ، والإفادة بموقف السكن الإداري إذا ما كان مشغول بشكل قانوني أو مخالف مع أهمية تفعيل القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 2021 المتضمن آليات شغل السكن الإداري وقيم تحصيل مقابل ذلك في نطاق كل إدارة مركزية .

وفي إطار ما تمثله مباني وممتلكات ومنشآت الري من قيمه معمارية وتاريخيه فقد أكد سويلم على أهمية الحفاظ على الطابع التاريخى والمعماري لكافة المنشآت والاملاك التابعة للوزارة عند القيام بأي أعمال تأهيل أو تجديد ، مع سرعة الإنتهاء من أعمال حصر الأملاك الخاصة بالوزارة في نطاق كل إدارة مركزية .

ووجه سويلم خلال اللقاءات باستمرار الإدارات المركزية في متابعة أعمال تطهيرات الترع إستعداداً لفترة أقصى الإحتياجات ، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة بخصوص تطهيرات المساقى الخاصة والإفادة بجدول زمني محدد للإنتهاء من أعمال التطهيرات وتفعيل مواد قانون الموارد المائية رقم 147 لسنة 2021 لاتمام تلك التطهيرات ، وأيضاً ما يتعلق بموقف الأراضى الزراعية المقرر إستخدام نظم الرى الحديث بها وتروى بالغمر بالمخالفة .

كما وجه بإعداد حصر لأعداد العاملين بكل إدارة من المهندسين والاداريين والفنيين وتحديد الإحتياجات الفعلية اللازمة لضبط منظومة العمل لتحديد العجز في العمالة بكل إدارة .

وفيما يخص محافظة أسوان وجه سويلم بوضع خارطة طريق للتحول من الرى بالراحة إلى الرى بالرفع مع تطبيق نظم الري الحديث ، والإفادة بجدول زمنى ودور الإدارات المختلفة بجميع جهات الوزارة فى تنفيذ تلك الخطة ، بالإضافة لمتابعة دراسة الحل طويل الأجل الخاص بترعة وادى النقرة بأسوان لنهو المشاكل المتكررة بالترعة بشكل نهائى والإفادة بموقف الدراسة .

وفى محافظة الفيوم وجه سويلم بالتنسيق بين هيئة الصرف ومعهد بحوث الصرف والإدارة المركزية لرى الفيوم لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة المشتركة بين الزراعة والري برئاسة الوزراء خلال آخر اجتماع لها فيما يخص منظومة الصرف بمنطقة مشروع قوته الجديدة بمحافظة الفيوم ، وإستمرار الإدارة فى متابعة مناسيب المياه في بحيرة قارون لضمان عدم تجاوز المناسيب الآمنة ، والتنسيق بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية لرى الفيوم لمتابعة عملية تركيب ونش شبك الأعشاب بمحطة البطس الجديدة وصيانة خط طرد محطة البطس القديمة .

وفى محافظة سوهاج، وجه سويلم بمراجعة موقف الآبار المخالفة والكبارى المخالفة على الترع فى زمام المحافظة وما تم إتخاذه من إجراءات تجاهها ، ومراجعة مديونيات مقابل الإنتفاع على منافع نهر النيل بمحافظة سوهاج وإجراءات تحصيلها .

وفى محافظة قنا، وجه سويلم بمتابعة موقف الأعمال الخاصة بصيانة هويس نجع حمادى ، ومتابعة إجراءات سحب العمل من المقاولين المتقاعسين فى عمليات تأهيل الترع مع التشديد على أهمية إزالة أي مخالفات ورد الشيء لأصله في مستعمرة الري في اسنا ونجع حمادي وذلك بحد أقصى نهاية شهر فبراير 2024 .

وفى محافظة أسيوط، وجه سويلم بمراجعة موقف الآبار المخالفة على الترع فى زمام المحافظة وما تم إتخاذه من إجراءات تجاهها ، وقياس تصرفات المياه المنطلقة من محطة وادى الشيح والتي يترتب عليها رى زمام 10 آلاف فدان .