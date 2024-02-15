شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصناعات الهندسية: تدريب العمال ضرورة ملحة لمواكبة التطورات وزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأكد المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، أن تدريب وتثقيف أعضاء اللجان النقابية علي مواكبة العصر، أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التطورات وما له من تأثير علي ادائه وإنتاجه وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

وأضاف الفقي: تثقيف العاملين وأعضاء التنظيم النقابي، يحتل مساحة كبيرة من أنشطة النقابة العامة ، مشيرا إلي مشاركة أعضاء من كل اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة، مؤكدا أن التنظيم النقابي المصري دائما يطور من أدوات العامل ويعمل علي صقل خبراته علي كافة المستويات النقابية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، ليكون ملما ومشاركا في قضايا وطنه، بتنمية وعيه، ليصبح حائط صد ضد أي محاولات لترديد الشائعات أو زعزعة استقرار الوطن.

شارك بالدورة التدريبية أعضاء من اللجان النقابية في 22 شركة، وحاضر باليوم الاول بالدورة التثقيفية التي استمرت لمدة يومين ، الدكتور أحمد عاطف خبير التشريعات العمالية ، متناولا مهارات العمل النقابي، والدكتور ماهر عزت متناولا تدريبا حول تأهيل النقابي لعصر الذكاء الاصطناعي وأهمية ذلك في العصر الحديث، كما حاضر باليوم الثاني الدكتور عبدالغفار الانصاري، شارحا باستفاضة إدارة الجودة الشاملة ، وأهمية الشروط للوصول للجودة الشاملة وكيفية إدارتها.