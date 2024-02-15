شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تبدأ تنفيذ الزيارات الميدانية لأعمال التحقق بمدارس منهجية الجدارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل للعام الدراسي الحالي 2023/2024 ، لطلاب التعليم الفني الصف الأول والثاني والثالث بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج الدراسية المبنية وفقاً منهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تنفيذاً للائحة التقييم والتحقق المعدلة والمعتمدة من الوزير بأعمال التحقق الخارجي لضمان صحة وموثوقية عمليات وقرارات التقييم والتأكد من فعالية التحقق الداخلي بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل.

وأضافت الوزارة أنه سيتم تنفيذ الزيارة الأولي لأعمال التحقق الخارجي خلال الفترة من السبت 17 فبراير حتى الثلاثاء 20 من نفس الشهر، لذا يرجى التوجيه المدير عام التعليم الفني بما يلى :-

- تنفيذ اعمال التحقق الخارجي للمدارس المستهدفة وفقاً للجدول .

- التنبيه على مسئولي لجنة متابعة منهجية الجدارات بالتعليم الفني بمديريتكم ابلاغ المكلفين بتلك الزيارات مع الالتزام باستلام التقارير الخاصة بالزيارات من المحققين، وارسالها للجنة المختصة لأعمال التقييم والتحقق بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني بالوزارة بحد أقصى الاثنين 26 فبراير.

- توفير أماكن إقامة (استراحة) للقادمين من محافظات اخري لأعمال التحقق بمدارسكم خلال فترة الزيارة.

- يراعى صرف بدلات السفر والانتقالات للمحققين من محافظتكم بالإدارات التعليمية والمديرية.

- علي المكلف بأعمال التحقق الخارجي، تسليم النسخة الورقية من التقرير الي السيد مسئول الجدارات بالتعليم الفني بالمديرية، وإرسال نسخة Soft من استمارة التحقق الخارجي علي الواتس (WhatsApp) فور الانتهاء من تنفيذ الزيارة الى منسق البرنامج بكل نوعية بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، وعدم التأخير في إرسال ذلك بحد أقصى الخميس 22 فبراير.