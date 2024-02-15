شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق الإرشادية لوزارة الزراعة تواصل جولاتها فى محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفرق الإرشادية الريفية التي نظمها مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة بالمحافظات جولاتها المرورية الدورية بتنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادية فى محافظات الجمهورية.

وقامت الفرق الإرشادية بالمرور والمعاينة الحقلية لمحصول الطماطم والبطيخ بمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وتم توجيه التوصيات الفنيه اللازمة للمزارعين سواء بما يتعلق بمعاملات الخدمة والمعدلات السمادية المنضبطة وآليات تطبيق معاملات ونوبات الري، علاوة على التوصية بتنفيذ برامج المكافحة المتكاملة للآفات والحشائش واستخدام المبيدات المعتمدة التي أقرتها وزارة الزراعة، للوصول لأفضل النتائج المرجوة منها.

وعقدت الفرق الإرشادية عدة مناقشات مع المزارعين، للاجابة على كافة استفساراتهم، وحرص الأساتذة والخبراء المشاركين فيها على توعيتهم بكافة التوصيات الواجب اتباعها خلال هذه الفترة.