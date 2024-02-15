شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أماكن معارض أهلا رمضان 2024 فى محافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف محافظة الجيزة جهودها للانتهاء من تجهيز معارض "أهلاً رمضان"، لتوفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وعروض جيدة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

تخطط المحافظة لإقامة 10 معارض لـ"أهلًا رمضان" فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتغطية كل قطاعات المحافظة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنشاء عددًا من المنافذ والمعارض السلعية خلال أيام لزيادة المعروض من السلع وبأسعار مناسبة.

وتستهدف محافظة الجيزة إقامة معارض لـ"أهلًا رمضان" في كل من (العمرانية، والمنيب، وإمبابة، والدقي، والبدرشين، وأبو النمرس، ومنشأة القناطر، وأطفيح، والصف، والوراق)، حيث بدأت المحافظة وبالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين تجهيز المعرض الرئيسي في أرض الشركة الشرقية للدخان على مساحة 1000 متر بجوار محور كمال عامر بالعمرانية، وقريبًا ستبدأ في تجهيز معرض إمبابة بشارع المطار على مساحة 500 متر، ومعرض البدرشين بشارع عمر بن العاص على مساحة 500 متر.

يُذكر أن معارض "أهلا رمضان 2024" تنطلق اعتبارًا من اليوم الخميس في العديد من المحافظات لطرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية لطرحها بمعارض "أهلا رمضان"، حيث سيتم طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 الف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني، و43 الف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.