شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يكشف تفضيله لبايدن رئيسا لأمريكا عن ترامب.. ويرفض التعليق على صحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن موسكو تفضل أن يكون جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة لفترة ثانية، واصفا إياه بأنه أكثر خبرة من سلفه دونالد ترامب.

وخلال حديثه مع مراسل من التلفزيون الروسى الحكومى، قال بوتين إنه سيعمل مع أي رئيس أمريكى يتم انتخابه، لكنه أشار إلى أن يفضل فوز بايدن عندما سئل عمن سيكون خيار أفضل من وجهة نظر روسيا.

وقال بوتين: إن بايدن، الأكثر خبرة والأكثر توقعا، سياسى من التشكيل القديم، لكننا سنعمل مع أى رئيس أمريكى يثق فيه الشعب الأمريكي.

وعلقت وكالة "أسوشيتدبرس" على التصريحات، وقالت إنها الأولى من قبل الرئيس الروسى عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، والتى من المرجح أن يتنافس فيها بايدن وترامب، وتأتى فى ظل زيادة التوترات بين الجمهوريين والديمقراطيين على خلفية مساعى بايدن لإرسال مزيد من المساعدات العسكرية لكييف.

إلا أن تصريحات ترامب الأخيرة التي شكك فيها فى التمويل الأمريكي لأوكرانيا، وقال إنه يريد أن يحدث هزة فى حلف الناتو يمكن أن تخدم بوتين بشكل أفضل. واتهم بايدن ترامب يوم الثلاثاء بالإذعان لـ "ديكتاتور روسى".

وردا على أسئلة حول التكهن بمشكلات بايدن الصحية، أجاب بوتين قائلا: "لست طبيبا، ولا أعتبر التعليق على هذا الأمر مناسبا".

وعمل فريق بايدن على تهدئة مخاوف الديمقراطيين بشأن أجراس الإنذار التي أثارها محقق خاص بشأن عمر بايدن وذاكرته، وجاء هذا فى تقرير أقر بأن بايدن لن يواجه اتهامات بارتكاب أي نشاط جنائى لامتلاكه وثائق سرية بعد أن ترك منصبه.