شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار سيارات ومعدات شفط المياه بطرق وميادين الجيزة للتعامل مع الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت أجهزة محافظة الجيزة، معدات شفط مياه الأمطار للتعامل الفورى مع تجمعات المياه بالشوارع والطرق ومطالع الكبارى والأنفاق، حيث تشهد عدة مناطق متفرقة بالجيزة أمطار متفاوتة الشدة، وذلك تزامنًا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة وحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.

وأشارت المحافظة إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية لانتشار الأجهزة والمعدات وسيارات شفط الأمطار بمنازل ومطالع الكبارى والأنفاق وبمحيط المحاور والطرق الرئيسية والنقاط الساخنة والتى تم تحديدها مسبقاً بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وأكدت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق والخدمات وتشكيل وحدات تدخل سريع للتعامل الفورى مع أية أحداث طارئة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة والتجميل، لرفع تراكمات المياه أولًا بأول.

وشدد محافظ الجيزة على الأجهزة التنفيذية بضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بالشوارع، لرفع أى تراكمات للأمطار من الشوارع والمحاور المرورية الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى ونقاط التمركز المتوقع تجميع المياه بها.