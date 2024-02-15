شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط إقامة موائد الرحمن فى الجيزة.. لازم تصريح من الحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد موائد الرحمن أبرز الطقوس والمظاهر التى تميز شهر رمضان فى مصر، فمع الشهر الكريم تكثر الموائد فى الطرق والساحات وأمام المنازل ويتسابق أهل الخير لإفطار الصائمين والمارين على الطريق؛ تعبيرًا عن التكافل الاجتماعى والترابط بين المصريين.

تشكل محافظة الجيزة قبل حلول الشهر الكريم وخلاله لجانًا من الإدارات الهندسية ومديريات الصحة والتموين وشرطة المرافق ومباحث التموين والحماية المدنية للمرور على كل شوادر وفروشات زينة رمضان والخيم الرمضانية وموائد الرحمن وأماكن إعداد الوجبات بموائد الرحمن وأماكن تقديم وجبات الإفطار والسحور والسهرات الرمضانية؛ للتأكد من قانونية الإشغال واستيفاء أماكن التجهيز للاشتراطات الصحية، وسلامة الوجبات المقدمة للمواطنين.

وتضع محافظة الجيزة عددًا من الضوابط والشروط والإجراءات لإقامة موائد الرحمن وتنظيم عملها، نوضحها فى السطور التالية..

1- التقدم بطلب للحى التابع له، والتى ستقام المائدة به للحصول على ترخيص.

2- تحديد المكان الذى ستقام فيه المائدة، بشرط أن تكون بعيدة عن الازدحام والميادين والشوارع الرئيسية.

3- كتابة تعهد، بأن تقام المائدة فى مكان لا يعطل حركة المرور.

4- الحصول على الموافقات الأمنية.

5- توفير جميع ضوابط وشروط الأمان والحماية المدنية.

6- الحفاظ على نظافة المكان ومنع تراكم القمامة عن طريق التعاون مع هيئة نظافة الحى.

7- يفضل إنشاؤها فى الملكيات الخاصة.

8- يمكن إنشاؤها فى ساحات عامة أو بجوار دور المناسبات أو المساجد.

9- عدم إقامتها أمام منشأة حكومية كالمدارس أو المستشفيات.

يُذكر أن محافظة الجيزة تحظر إشغال الأرصفة بأى فروشات أو شوادر من أى نوع، إلا أنها تسمح بها فى الأراضى الفضاء بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، منعًا للفوضى والتعدى على حرم الطريق، وتجنبًا لإحداث أى تكدسات مرورية.