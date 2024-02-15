شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عمل سيارات الشفط بجميع المحاور لسحب مياه اﻷمطار بالقاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدء عمل سيارات شفط المياه المنتشرة بكافة المحاور الرئيسية، وبمطالع و منازل الكبارى بمحافظتا القاهرة والجيزة، لسحب المياه المتراكمة بعد سقوط أمطار على الطرق السريعة والداخلية بالمدن، وتقوم سيارات تابعة لشركتى الصرف الصحى والمياه بالمحافظتين، برفع المياه وفقا لخطة الأمطار والطوارئ لمنع وقوع الحوادث.
تلقت اﻹدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة بمحاور و ميادين القاهرة و الجيزة ، بظهور تراكمات لمياه اﻷمطار على المحاور بسبب سقوط اﻷمطار و على الفور تم التنسيق مع شركة الصرف الصحى لانتقال سيارات لشفط و سحب المياه من الطرق لمنع انزلاق السيارات.
وتشهد عدة مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى ، أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق ، وذلك تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة وحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية .
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار سيطرة المنخفض الجوى على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد .
وأضافت هيئة الأرصاد الجوية : يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.
و يشهد اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
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