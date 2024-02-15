شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة فى المشروعات الكبرى بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية العمل بمحافظة مطروح من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية بالاشتراك مع مكتب مطروح للسلامة والصحة المهنية بحملة تفتيشية لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع عمل مختلفة في بعض من الشركات الكبرى للمقاولات بمدينة سيدي حنيش بمطروح، وذلك لتسجيلهم على قاعدة بيانات المديرية، تمهيدا لإنشاء المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة، والتي تضمن تسهيل إجراءات تسجيل البيانات بصورة دقيقة مما يترتب عليه تقديم الخدمة بشكل لائق ودقيق وسريع، مع الاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية التي تضمن بيئة عمل آمنة للعاملين في هذه المشروعات، وذلك فى ضوء جهود المديرية وأجهزتها فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة من مخاطر بيئة العمل المختلفة وشمولهم بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها المديرية بشكل دوري طوال العام فى المناسبات والأعياد.

وأوضح عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح، في تقريره للوزارة بأن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت بالمحافظة واستكمال عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة لشمولهم بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التى يتم توفيرها لتلك الفئة بشكل دورى، وكذلك التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت لحماية العنصر البشرى والممتلكات من مخاطر بيئة العمل وخاصة هذه الفئة التي توليها الوزارة بالرعاية الكاملة، وأضاف مدير المديرية أن الحملة التفتيشية تضمنت 60 مقاول وشركة صغرى للمقاولات.

كما أفاد مصطفى جابر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمطروح بأن الحملة قامت بمراجعة بيانات العاملين بالشركات والمقاولين التابعين لها تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وكذلك قيام شركة بإنشاء إدارة لإعداد و تدريب والكشف الطبي على العاملين فور استلامهم للعمل وتعريفهم بأخطار المهن التي يعملون بها مع توفير جميع الخدمات اللوجستية للعاملين لأداء مهامهم على أكمل وجه في بيئة عمل آمنة.