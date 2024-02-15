شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تستقبل وزيرة الأسرة بدولة تركيا لتقديم الخدمات للأطفال الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ماهينور أوزدمير جوكتاش وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بدولة تركيا، وصالح موتلو شن سفير تركيا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية الاجتماعية والمستشار محمد عمر القمارى المستشار القانونى للوزارة وعدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعى اللقاء بالترحيب بنظيرتها التركية، مشددة على أن هذا اللقاء يأتى استكمالا للقاء الذي جمعهما قبل أسبوع بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك على هامش فعاليات "المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد"، مؤكدة أن الدولتين تجمعهما علاقات متميزة واستراتيجية.

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون بين الوزارتين وتبادل الخبرات فى مجالات شبكات الأمان الاجتماعى وبرامج رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والرعاية البديلة وكبار السن، وتمكين المرأة، والأسر المنتجة وما يتعلق بمجال التسويق والمعارض، فضلا عن مؤسسات المجتمع الأهلي والعمل التطوعي، وذلك فى إطار الإعداد لمذكرة تفاهم بين الوزارتين تشمل أوجه التعاون فى عدد من مجالات العمل الاجتماعية المشتركة.

كما تطرق اللقاء إلى الجهود المقدمة من جانب الهلال الأحمر المصري لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الهلال الأحمر المصري في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية سواء المقدمة من مصر أو الدول الأخرى والمنظمات الدولية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة ودور المتطوعين والتجهيزات اللوجستية التى تمكنه من القيام بدوره فى أعمال الإغاثة على المستوى المحلى والدولي وطرح تبادل الخبرات فى إدارة الأزمات بين الهلال الأحمر المصرى ونظيره التركى.

وأشادت الوزيرة التركية بجهود الدولة المصرية والهلال الأحمر المصرى إزاء الاحداث فى غزة، حيث طرحت إمكانية استضافة الأطفال الفلسطينيين بعد عبورهم لمصر لتقديم كافة اوجه الخدمات الإنسانية لهم بمؤسسات رعاية متخصصة من خلال توفير الرعاية للأطفال وآليات الدعم التعليمي والنفسي والاجتماعي والصحي، وكذلك التعاون فى تقديم الخدمات للأطفال الفلسطينيين بمصر من المساعدات الغذائية والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات، خاصة أن تركيا تعد من أوائل الدول التى سارعت الي تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في ضوء الحرب الدائرة في القطاع.



وزيرة التضامن ووزيرة الأسرة بدولة تركيا

كما بحث اللقاء التعاون بين الوزارتين فى إطار الأسر المنتجة وإمكانية فتح أسواق خارجية للمنتجات اليدوية والتراثية المصرية المتميزة بتركيا، كما تطرق اللقاء إلى التجربة التركية فى إطار خدمات وبرامج الأسرة وإصدارها لوثيقة الأسرة والزواج المبكر كذلك دور وتأثير الدراما فى التصدى للقضايا المجتمعية.

ووجهت الوزيرة التركية الدعوة لوزيرة التضامن الاجتماعي لزيارة تركيا خلال الفترة المقبلة، في إطار دعم علاقات التعاون بين الوزارتين وفتح المزيد من آفاق التعاون في عدد من المجالات، وهو ما قوبل بترحاب شديد من وزيرة التضامن الاجتماعي التي أعربت عن تطلعها إلى المزيد من التقدم فى إطار من العلاقات الوثيقة بين الدولتين.



وزيرة التضامن تستقبل وزيرة الأسرة بدولة تركيا



جانب من الاستقبال