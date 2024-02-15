شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. لجنة انتخابات "المهندسين" تبدأ تلقى التفويضات من مرشحى التجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين، برئاسة الدكتور ياسر صقر، كافة المرشحين للبدء في إجراءات ملئ نماذج التفويضات، اعتباراً من يوم السبت الموافق 17 فبراير، وحتي 20 فبراير 2024 بداءاً من الساعة 10 صباحاً، وحتي الساعة 6 مساء.

وأضافت اللجنة: يتم ملء هذه النماذج سواء بالتوجة مباشرة إلي مقر اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين، أو بجميع لجان الانتخابات الفرعية بالمحافظات، علي أن تكون اجراءات الانتخاب والفرز بحضور من يشاء من المرشحين أو من ينوب عنه "مهندس أو مهندسة" من أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في الجدول .

ويأتي ذلك تمهيدا للتصويت بالانتخابات يوم 23 فبراير الجارى، نفاذًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 19p74، وتعديلاته والنظام الداخلي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975.

وتجرى انتخابات التجديد النصفى على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.