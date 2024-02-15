مجلس الدولة يستقبل المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد من جامعة طنطا لإجراء المقابلة الشخصية

القاهرة - سامية سيد - تستقبل وحدة التعيينات بمجلس الدولة خريجى كلية الحقوق بجامعة طنطا، دفعة 2023، المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد، حيث كان من المقرر إجراء المقابلة لهم يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير، وتم تعديلها الى اليوم 15 فبراير، وذلك لاجراء المقابلة الشخصية.

وأكدت وحدة التعيينات بمجلس الدولة أن يكون التعديل قاصرا على هذا اليوم فقط، وألا يسرى على باقى المقابلات الشخصية الأخرى، ويرجى الالتزام بالموعد المقرر.

كان مجلس الدولة، حدد الفترة بداية من السبت الموافق 2 ديسمبر 2023، وحتى الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023، موعدا تم خلاله تقديم الملفات بوحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة.

وحدد المجلس عدة شروط للالتحاق بالوظيفة المعلن عنها، وهى كالآتي..

1- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

2- ألا يزيد سن المتقدم على 30 سنة، في آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.

3- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

4- اجتياز المقابلات، والاختبارات التى يحددها مجلس الدولة.

5- إثبات اللياقة الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التى يحددها مجلس الدولة.