شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: نجاح مفاوضة جماعية وسير العمل والإنتاج فى شركة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح محمد رمضان وكيل مديرية العمل بالجيزة، فى تقريره للوزارة، أن تلك الجهود التي قامت بها المديرية وأجهزتها جرت تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية وتكثيف عمليات التوعية بالحقوق والواجبات للعاملين بمختلف المنشآت وفقاً لأحكام القانون لتحقيق مناخ عمل آمن ومستقر.
وأضاف وكيل المديرية أن المفاوضة الجماعية،: جرت بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور بعض من ممثلي العمال بالشركة، وممثلي اللجنة النقابية للشركة، ومدير منطقة الشمال، وأحمد شعبان مفتش العلاقات بالمنطقة، وعبد الرحمن عبد العزيز أمين عام النقابة العامة للعاملين بالصناعية الهندسية ، وجمال عبد المولى مساعد الأمين العام للنيابة العامة، ومؤكداً استمرار المديرية وأجهزتها فى القيام بمهامها المنوط بها بمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل وعلاقات العمل التابعة لها والمنتشرة في أرجاء المحافظة بهدف حماية العمال فى القطاع الخاص وضمان حقوقهم و مكتسباتهم ، ورعاية مصالح أصحاب الأعمال وتحقيق التوازن فى تلك العلاقة وفقاً لأحكام القانون.
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