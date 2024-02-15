شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد صرف المعاشات بالزيادات الجديدة 15% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لزيادة المعاشات 15% اعتبارا من شهر مارس المقبل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة من الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء على المواطنين.

وجاءت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين من خلال زيادة المعاشات بنسبه 15% لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه لتحسين مستوى معيشة هؤلاء المواطنين حيث تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتنفيذ قرارات الرئيس بزيادة المعاشات.

جدير بالذكر أن الحكومة قد قررت أيضا الشهر الماضى زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها، حيث سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024.