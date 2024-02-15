شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيزات معارض "أهلا رمضان" بالأقصر استعدادا للافتتاح.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع محافظة الأقصر من التجهيزات لبعض فروع معارض "أهلا رمضان" بالأقصر تمهيدا لافتتاحها لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة.
على جانب أخر يفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بعد غدا السبت معرض اهلاً رمضان 2024 بميدان المؤسسة بمحافظة القليوبية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة حيث توفر الوزارة من خلال الشركات التابعة المنتجات كما تطرح السلع واللحوم والدواجن فى منافذ المجمعات الاستهلاكية.
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