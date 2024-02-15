شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيزات معارض "أهلا رمضان" بالأقصر استعدادا للافتتاح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع محافظة الأقصر من التجهيزات لبعض فروع معارض "أهلا رمضان" بالأقصر تمهيدا لافتتاحها لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وانطلقت معارض "أهلا رمضان 2024"، اعتبارا من اليوم الخميس بالعديد من المحافظات المختلفة لطرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، كما أعلنت الوزارة عن توفير اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة ،كما تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالإضافة الى 146 شادر أيضاً.

على جانب أخر يفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بعد غدا السبت معرض اهلاً رمضان 2024 بميدان المؤسسة بمحافظة القليوبية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة حيث توفر الوزارة من خلال الشركات التابعة المنتجات كما تطرح السلع واللحوم والدواجن فى منافذ المجمعات الاستهلاكية.