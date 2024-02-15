شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء منصة إلكترونية لتجميع المخلفات الكهربائية والصلبة قريبا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور طارق العربى، رئيس جهاز المخلفات الصلبة التابع إلى وزارة البيئة بروتوكول تعاون مع إحدى المؤسسات لتدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية والصلبة والسائلة، التى ستقوم بإنشاء منصة إلكترونية متخصصة تحت رعاية جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بغرض تجميع المخلفات الإلكترونية والكهربائية والصلبة والسائلة، ضمن دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات طبقا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالتعاون مع مختلف الأطراف ومؤسسات المجتمع المدنى.

البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون لتحقيق الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية والكهربائية، من أجل التأكد من إعادة التدوير والتخلص من بقاياها الخطرة بطرق آمنة، إضافة إلى التعاون فى بناء القدرات والترويج لأفضل الممارسات البيئية، وأفضل التكنولوجيات المتاحة في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية والصلبة.

ستدعم وزارة البيئة وفقا للبروتوكول تنظيم وإقامة أنشطة الوعى البيئى، من خلال مجموعة من الندوات عن مخاطر المخلفات الإلكترونية والكهربائية، وأضرارها الجسيمة على المجتمع والبيئة فى مختلف مراكز الشباب، والمدارس والجامعات المصرية والجهات الحكومية، وسيقوم الطرف التانى بابلاغ وزارة البيئة بأي مخالفات أو تجاوزات لإحكام قانون المخلفات 202 لسنة 2020، لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ‏

‏يتضمن بروتوكول التعاون أيضا إنشاء منصة إلكترونية متخصصة تحت رعاية جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لتجميع المخلفات الإلكترونية والكهربائية والصلبة والسائلة، من المنازل والتجار غير الرسميين، لتدويرها بطريقة آمنة ونظيفة، في المصانع المعتمدة من وزارة البيئة، من أجل الحد من تسريب المخلفات للقطاع غير الرسمى والحفاظ على البيئة والمجتمع من الأمراض الجسيمة.