شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار سيارات شفط المياه فى شوارع القاهرة تزامنا مع تساقط الأمطار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت سيارات شفط مياه الأمطار بشوارع القاهرة، بالتزامن مع تساقط الأمطارعلى مدة مناطق متفرقة بالقاهرة، حيث نشرت شركة الصرف الصحى بالقاهرة، 125 سيارة لشفط المياه و20 سيارة أخرى تابعة لشركة مياه الشرب بالقاهرة.

من جانبه، أكد وليد عابدين، المتحدث باسم شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أن هناك انتشار لسيارات شفط مياه الأمطار منذ أمس الأربعاء بالتزامن مع سقوط الأمطار، تنفيذا لتعليمات المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرا إلى أن الأمطار أمس كانت خفيفية ، واليوم امطار متوسطة بمناطق "الاتوستيراد، ومحور جوزيف تيتو ومناطق العباسية والسكة البضاء ومناطق شرق وغرب القاهرة .

وأضاف "عابدين" لـ"الخليج 365"، أن هناك حالة طوارئ مستمرة حتى استقرار الطقس، بالإضافة إلى ترأس المهندس عادل حسن غرفة عمليات بالشركة لمتابعة انتشار سيارات الشفط مع المرور على بلاعات شفط الأمطار لمتابعتها وصيانتها .

وتشهد عدة مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى ، أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق ، وذلك تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة وحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية .

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار سيطرة المنخفض الجوى على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد ، يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

و يشهد اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.