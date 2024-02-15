شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تكليفات وزير الرى لقيادات الوزارة فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى عدة اجتماعات مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى لمحافظات أسوان وسوهاج والفيوم وقنا وأسيوط كلا على حدة لمتابعة حالة المنظومة المائية بهذه المحافظات.

وفى التقرير التالى نتعرف على تكليفات وزير الرى لمديري المديريات فى المحافظات:

‎1- تفعيل إجراءات تحصيل مستحقات الوزارة طبقا للمستهدف من كل إدارة.

‎2- التأكيد على تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي، والالتزام بمعايير اختيار المتميزين، ومراجعة موقف حسم شكاوي صرف الربع السابق.

‎3- سرعة تحديث قواعد البيانات المختلفة، والإفادة بموقف السكن الإداري.

‎4- الحفاظ على الطابع التاريخى والمعماري لكافة المنشآت والاملاك التابعة للوزارة عند القيام بأي أعمال تأهيل أو تجديد.

‎5- سرعة الإنتهاء من أعمال حصر الأملاك الخاصة بالوزارة في نطاق كل إدارة مركزية.

‎6- إستمرار متابعة تطهيرات الترع، والتنسيق مع الزراعة بخصوص تطهيرات المساقى الخاصة، والإفادة بجدول زمني للإنتهاء من التطهيرات.

‎7- الإفادة بموقف الأراضى الزراعية المقرر إستخدام نظم الرى الحديث بها وتروى بالغمر بالمخالفة.

‎8- إعداد حصر لأعداد العاملين بكل إدارة والإحتياجات الفعلية لتحديد العجز في العمالة بكل إدارة.

‎9- في أسوان.. وضع خارطة طريق للتحول من الرى بالراحة إلى الرى بالرفع مع تطبيق نظم الري الحديث ، ومتابعة دراسة الحل طويل الأجل بترعة وادى النقرة.

‎10- فى الفيوم .. متابعة قرارات اللجنة المشتركة بين الزراعة والري فيما يخص منظومة الصرف بقوته الجديدة ، وإستمرار متابعة مناسيب المياه في بحيرة قارون ، ومتابعة تركيب ونش شبك الأعشاب بمحطة البطس الجديدة ، وصيانة خط طرد محطة البطس القديمة.

‎11- فى سوهاج .. مراجعة موقف الآبار والكبارى المخالفة وما تم إتخاذه من إجراءات ، ومراجعة مديونيات مقابل الإنتفاع على منافع النيل وإجراءات تحصيلها.

12- فى قنا .. متابعة صيانة هويس نجع حمادى ، وسحب أعمال تأهيل الترع المتأخرة ، وإزالة المخالفات بمستعمرة الري في إسنا ونجع حمادي.

‎13- فى اسيوط .. مراجعة موقف الآبار المخالفة ، وقياس .تصرفات محطة وادى الشيح.