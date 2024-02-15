شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الخارجية يهنئ صربيا بمناسبة اليوم الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد اليوم الخميس، عن خالص التهنئة لصربيا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطنى.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس" - "نتقدم بخالص التهنئة إلى جمهورية صربيا الصديقة، حكومة وشعبا، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني .. ونتطلع دوما لتعزيز روابط الصداقة الوثيقة وأوجه التعاون المختلفة، والتي تستند إلى علاقات تاريخية عميقة امتدت عبر عشرات السنين بين مصر وصربيا".

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