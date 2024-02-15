شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: برامج بالتدريب المهنى لتنمية مهارات الشباب ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة بنى سويف نظمت جولة تفقدية لمتابعة سير عملية التدريب المهنى على مهن صيانة الحاسب الآلي، وصيانة المحمول، والتى يجرى تنفيذها فى مركز التدريب المهني بشرق النيل، ضمن برنامج تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم طبقاً لاحتياجات سوق العمل، من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة.

حيث يُنفذ البرنامج فى 8 محافظات فى صعيد مصر، لتؤهل الشباب على 5 مهن مُستقبلية، هي محافظات:أسوان ، والأقصر، وقنا ، وسوهاج ، وأسيوط ، والمنيا ، وبنى سويف، والفيوم "، على مجالات ومِهن :الطاقة الشمسية، والتفصيل والخياطة، وصيانة المحمول ، وصيانة الحاسب الآلى، والتطريز اليدوى، لاكساب الشباب من الجنسين من سن 18 إلى 35 سنة على التدريبات والمهارات الحديثة، التى ترفع من قُدراتهم، وتعمل على تعزيز حصولهم على فرص عمل مختلفة بسوق العمل، وذلك فى إطار التعاون المُثمر بين "الوزارة" وبرنامج الأغذية العالمى WFP " وفقاً لمتطلبات سوق العمل الحديثة، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح أحمد نظمى مدير مديرية العمل ببنى سويف ، أن تلك التدريبات تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات والإدارات المُختصة بملف التدريب المهنى، بتكثيف الجهود وتنفيذ البرامج لإنجاز خطة 2023-2024، لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، مع التوسع فى دمج الفئات الأكثر احتياجاً في تلك الخطط ومنهم "ذوى الهمم" و"المرأة المَعيِلة"، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب.

وأضاف مدير المديرية أنه قام بالجولة أحمد معوض وكيل المديرية ، للاطمئنان على سير العملية التدريبية دون أى معوقات، والاستماع إلى آراء ومقترحات المتدربين لتعظيم الاستفادة والمخرجات من البرامج المتاحة ، كما أعرب المتدربين عن سعادتهم بالتدريب، وتطلعهم للبدء في الالتحاق بسوق العمل فور انتهاء التدريب، مؤكداً استمرار تقديم مزيد من البرامج التدريبية المجانية للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجى.