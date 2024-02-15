شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا .. ‏- البصل بـ 18 جنيها. - الطماطم بـ 10جنيهات . ‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 17 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيهات . - بطاطا بـ11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 16 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 18.5 جنيه. - الكوسة بـ17 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 18.5 جنيه ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 14 جنيها . ‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ 50 جنيها . ‏‎‏‎‏- الليمون ب 23 جنيها. - الفاصوليا الخضراء بـ35 جنيها. الفراولة 28.5 جنيه - جوافة بـ 25 جنيها. - يوسفي بلدى 11.5 جنيه. - الموز البلدى بـ 15جنيها.

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