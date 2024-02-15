شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: تكثيف التفتيش على أسواق بيع اللحوم ومنتجاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد صحة الحيوان ومديريات الطب البيطري بالمحافظات بتكثيف حملات التفتيش والمرور على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، كذلك المطاعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفات، كذلك التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي وذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك .

كما وجه بالمتابعة والرقابة على جميع المجازر والتاكد تماما من استيفائها للاشتراطات اللازمة وتقديم كل الدعم لها خاصة خلال الشهر الكريم والعيدين .

ومن ناحيتها قررت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، و تعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف على اللحوم، فضلاً عن دعمها بالأختام والمادة السرية، وكافة الأدوات اللازمة وتكثيف حملات التفتيش وضبط الأغذية ذات الاصل الحيواني وغير صالحة للاستهلاك الادمى واحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة

الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة تستعد لشهر رمضان الكريم من خلال عدة إجراءات أبرزها التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن والألبان ومنتجاتهم وتشديد الرقابة على المجازر بالإضافة إلى طرح كميات كبيرة من السلع الاساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة وكذلك فى معرض "خير مزارعنا لأهالينا" والذي ينطلق أواخر هذا الشهر بمشاركة حوالي 60 عارضا من الوزارة والقطاع الخاص.