شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة الكبرى والأرصاد: استمرار سيطرة المنخفض الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عدة مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى ، أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق ، وذلك تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة وحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية .

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار سيطرة المنخفض الجوى على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد .

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية : يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

و يشهد اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 ، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10.