شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المرور تتابع الطرق أثناء سقوط الأمطار وتحذر من السرعات الجنونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت إدارة المرور، إن هناك أمطار سقطت على الطرق ويتم متابعة الحالة الجوية بشكل دورى، بالتزامن مع تقلبات وعدم استقرار الطقس، دون التأثير على الحركة المرورية لكافة السيارات.

وحذرت إدارة المرور من السرعات الزائدة أعلى الطرق منعا للحوادث بسبب الأمطار، وأنه يتم رصد اى معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.

وأوضحت إدارة المرور، أنه تم تزويد كافة الطرق بالأوناش لرفع أى أعطال ومعوقات مرورية، وتم التنسيق مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه مع غرفة العمليات من خلال رقم الإغاثة ٠١٢٢١١١٠٠٠٠، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.