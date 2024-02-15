شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع الحكومة لمتابعة عدد من الملفات والاستعدادات لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، من مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الاستعدادات لشهر رمضان وعدد من الملفات المختلفة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، لمتابعة موقف توافر الأعلاف، ووضع خطة لتكوين مخزون استراتيجي من الأعلاف، للاستفادة به وقت الأزمات فى إحداث توازن الأسواق.